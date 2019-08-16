//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСеверная Корея осуществила запуск двух неопознанных ракет - СМИ

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных ракет - СМИ

В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет

Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море возле своего восточного побережья.

Характеристики ракет пока неизвестны.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 августа, 2019 пятница

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

16 августа, 2019 пятница

15 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать