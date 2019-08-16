Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных ракет - СМИ
16 августа, 2019, 08:45
В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет
Об этом сообщает Reuters.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в море возле своего восточного побережья.
Характеристики ракет пока неизвестны.
- Напомним, 3 августа глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что очередные запуски ракет не нарушают договоренности между КНДР и США.
- 11 августа в КНДР состоялись испытания новых ракет под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
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