Трамп сделал неожиданное заявление после испытания ракет КНДР
Об этом Трамп написал в twitter.
По словам президента США, последними испытаниями КНДР не нарушила своих обязательств, поскольку в договоренностях речь не шла о ракетах малой дальности.
"За последние несколько дней Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности. Эти испытания ракет не являются нарушением достигнутых в Сингапуре соглашений, мы не обсуждали ракеты малой дальности", - написал Трамп.
Президент США выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын не хочет разочаровывать его, а КНДР есть что терять в случае нарушения соглашений.
.... Chariman Kim has a great and beautiful vision for his country, and only the United States, with me as President, can make that vision come true. He will do the right thing because he is far too smart not to, and he does not want to disappoint his friend, President Trump!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2019
- Напомним, 2 августа Северная Корея в третий раз за последние восемь дней провела ракетные пуски.
- Ранее Южная Корея заявила, что запущенные КНДР ракеты похожи на российские "Искандеры" .
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