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Espreso.tvМирТрамп сделал неожиданное заявление после испытания ракет КНДР

Трамп сделал неожиданное заявление после испытания ракет КНДР


фото: ABC
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что очередные запуски ракет не нарушают договоренности между КНДР и США

Об этом Трамп написал в twitter.

По словам президента США, последними испытаниями КНДР не нарушила своих обязательств, поскольку в договоренностях речь не шла о ракетах малой дальности.

"За последние несколько дней Ким Чен Ын и Северная Корея испытали три ракеты малой дальности. Эти испытания ракет не являются нарушением достигнутых в Сингапуре соглашений, мы не обсуждали ракеты малой дальности", - написал Трамп.

Президент США выразил уверенность в том, что Ким Чен Ын не хочет разочаровывать его, а КНДР есть что терять в случае нарушения соглашений.

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