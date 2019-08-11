КНДР заявила об испытаниях новых ракет

11 августа, 2019, 22:11

В КНДР состоялись испытания новых ракет под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает LIGA.net.

Об испытаниях новых ракет сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР. Отмечается, что стрельбами руководил лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

"Только что высший руководитель дал приказ о проведении стрельб, мощные чучхейские ракеты выпустили ослепительные отблески, будто дали знать о своем рождении", - говорится в сообщении.

Южнокорейское агентство Ренхап отметил, что КНДР вероятно запустила две ракеты малой дальности, которые пролетели около 400 км.

Это пятый запуск северокорейских ракет с конца июля 2019 года.