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Espreso.tvСпорт"Александрия" подписала капитана сборной

"Александрия" подписала капитана сборной


фото: fco.com.uа
"Александрия" объявила о трансфере капитана сборной Латвии Каспара Дубра

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный клуб "Александрия" подписала контракт с капитаном сборной Латвии Каспарс Дубр. 28-летний защитник заключил договор на один сезон и будет выступать под 90-м номером.

Каспарс Дубра ранее играл в составе белорусского "Бате", латвийских "Вентспилс" и "Сконто".

В активе защитника 14 матчей в составе сборной Латвии.

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