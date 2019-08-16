"Александрия" подписала капитана сборной
16 августа, 2019, 17:56
"Александрия" объявила о трансфере капитана сборной Латвии Каспара Дубра
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Футбольный клуб "Александрия" подписала контракт с капитаном сборной Латвии Каспарс Дубр. 28-летний защитник заключил договор на один сезон и будет выступать под 90-м номером.
Каспарс Дубра ранее играл в составе белорусского "Бате", латвийских "Вентспилс" и "Сконто".
В активе защитника 14 матчей в составе сборной Латвии.
- 25 июля стало известно, что "Александрия", которой запретили играть матчи Лиги Европы в родном городе, будет принимать соперников во Львове.
- 4 июня "Александрию", которая будет представлять Украину на групповом раунде Лиги Европы, покинуло сразу семь футболистов .
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