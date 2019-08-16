"Александрия" подписала капитана сборной

16 августа, 2019, 17:56

"Александрия" объявила о трансфере капитана сборной Латвии Каспара Дубра

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футбольный клуб "Александрия" подписала контракт с капитаном сборной Латвии Каспарс Дубр. 28-летний защитник заключил договор на один сезон и будет выступать под 90-м номером.

Каспарс Дубра ранее играл в составе белорусского "Бате", латвийских "Вентспилс" и "Сконто".

В активе защитника 14 матчей в составе сборной Латвии.