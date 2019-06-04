Украинский клуб перед стартом в Лиге Европы оставило сразу 7 футболистов
4 июня, 2019, 12:51
"Александрию", которая будет представлять Украину на групповом раунде Лиги Европы, оставили сразу семь футболистов
Об этом сообщает "Александрия" в twitter.
С александрийским клубом прекратили сотрудничество Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Станислав Микицей, Артем Полярус, Валерий Лучкевич, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.
Семь игроков покинули команду. Мы горячо благодарим всех ребят за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере !!! pic.twitter.com/2ttHNKQB9U- ФК "Александрия" (@ FCO1948) 3 июня 2019
- Напомним, по итогам чемпионата Украины "Александрия" впервые в своей истории завоевала бронзовые награды и получила право сыграть на групповом раунде Лиги Европы.
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