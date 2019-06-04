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Espreso.tvСпортУкраинский клуб перед стартом в Лиге Европы оставило сразу 7 футболистов

Украинский клуб перед стартом в Лиге Европы оставило сразу 7 футболистов


фото: twitter
"Александрию", которая будет представлять Украину на групповом раунде Лиги Европы, оставили сразу семь футболистов

Об этом сообщает "Александрия" в twitter.

С александрийским клубом прекратили сотрудничество Владислав Леванидов, Андрей Цуриков, Станислав Микицей, Артем Полярус, Валерий Лучкевич, Владислав Кулач и Виталий Пономарь.

  • Напомним, по итогам чемпионата Украины "Александрия" впервые в своей истории завоевала бронзовые награды и получила право сыграть на групповом раунде Лиги Европы.

 

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