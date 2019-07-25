"Александрия" выбрала город, в котором будет играть в Лиге Европы
25 июля, 2019, 17:00
"Александрия", которой запретили играть матчи Лиги Европы в родном городе, принимать соперников во Львове
Об этом заявил президент клуба Сергей Кузьменко в эфире "Футбол 1" .
"Пытались провести работу, чтобы матчи были как можно ближе к Александрии. Прорабатывали варианты с Днипром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов от УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было. Поэтому выбрали самый украинский город Львов, где "Александрия " продемонстрирует Европе возможности украинского футбола", - сказал Кузьменко.
"Александрия" стартует в Лиге Европы с группового этапа, поскольку в прошлом сезоне выиграла бронзовые награды чемпионата Украины.
- Напомним, 19 июля УЕФА запретил "Александрии" проводить матчи группового раунда Лиги Европы на домашнем стадионе "Ника".
- Сегодня "Заря" гостевым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности" первой из украинских клубов начинает еврокубковую кампанию .
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