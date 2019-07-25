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Espreso.tvСпорт"Александрия" выбрала город, в котором будет играть в Лиге Европы

"Александрия" выбрала город, в котором будет играть в Лиге Европы


фото: footboom
"Александрия", которой запретили играть матчи Лиги Европы в родном городе, принимать соперников во Львове

Об этом заявил президент клуба Сергей Кузьменко в эфире "Футбол 1" .

"Пытались провести работу, чтобы матчи были как можно ближе к Александрии. Прорабатывали варианты с Днипром, Полтавой, Кривым Рогом. Однако позитивных сигналов от УЕФА, что варианты с этими городами уместны, не было. Поэтому выбрали самый украинский город Львов, где "Александрия " продемонстрирует Европе возможности украинского футбола", - сказал Кузьменко.

"Александрия" стартует в Лиге Европы с группового этапа, поскольку в прошлом сезоне выиграла бронзовые награды чемпионата Украины.

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