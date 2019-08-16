Побег израильского наркобарона в "Борисполе": ГНСУ говорит, что он исчез до паспортного контроля

16 августа, 2019, 14:51

Государственная пограничная служба опровергла информацию, что наркобарон Амос Дов Сильвер исчез в Duty Free, ведь он не проходил паспортный контроль

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ, передает Укринформ.

"На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент данное лицо исчезло из аэропорта "Борисполь", пограничникам неизвестно", - сказал представитель ГНСУ Андрей Демченко.

То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает, кто из правоохранителей сопровождал указанное лицо, до пограничников он не дошел.

По сообщению израильских СМИ, после решения суда Нацполиция Украины подготовила депортацию, но не скоординировала свои действия с израильскими коллегами. Обвиняемого доставили в международный аэропорт "Борисполь", сняли электронный браслет, он прошел паспортный контроль и исчез в зоне магазинов Duty-Free.

Амоса Дова Сильвера задержали в Украине в марте этого года. Предварительно израильская прокуратура предъявила ему и еще 26 лицам ряд обвинений в наркотрафике, отмывании денег и по другим статьям. Аресты параллельно проводились в Израиле, Украине, Германии и США.

Амос Дов Сильвер - "мозг" популярной сети Telegrass. Она специализировалась на сбыте наркотических веществ, прежде всего, марихуаны, через платформу мессенджера Telegram. По данным обвинения, сеть объединяла более трех тысяч наркодилеров и около 100 тысяч клиентов с объемами сбыта на миллионы долларов.