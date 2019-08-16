Официальный курс валют: доллар дорожает

16 августа, 2019, 10:14

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 16 августа на уровне 25,32 гривны за доллар

Об этом говорится в данных регулятора.

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Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,23 гривни (на 15 августа - 28,25 гривни).

Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.