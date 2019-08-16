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Espreso.tvСпортНовый тренер "Динамо" Михайличенко одел форму с надписью СССР

Новый тренер "Динамо" Михайличенко одел форму с надписью СССР


фото: podrobno.uz
Новый главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко сыграл в матче ветеранов за сборную СССР

Об этом написал другой экс-футболист "Динамо", обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов в facebook.

Матч между сборной ветеранов СССР и "Пахтакора" состоялся в Ташкенте 11 августа и был посвящен памяти футболистов узбекского клуба, погибших в авиакатастрофе над Днепродзержинском в 1979 году.

Кроме Михайличенко и Беланова, участие в игре приняли другие экс-футболисты "Динамо" - Владимир Бессонов и Александр Заваров.

Игра завершилась вничью 4: 4.

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