Гренландия ответила Трампу: Мы не продаемся

16 августа, 2019, 16:22

В правительстве Гренландии заявили, что остров не будет продан Трампу

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил министр иностранных дел Гренландии Ани Лони Баггер, остров открыт только для бизнеса, но не для продажи.

Ожидается, что в сентябре президент США Дональд Трамп должен провести встречу с премьер-министрами Дании и Гренландии в рамках своего визита в Копенгаген. Одной из тем встречи будет Арктика.

Гренландия является самым большим островом в мире. Он входит в состав Датского королевства на правах автономии.

Отметим, в истории этих государств уже были подобные отношения по продаже территорий. Так в 1917 году Америка купила за 25 млн долларов датские острова Вест-Индии, которые были переименованы в Виргинские острова Соединенных Штатов.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.

Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .