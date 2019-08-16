Гренландия ответила Трампу: Мы не продаемся
Об этом сообщает Reuters.
Как заявил министр иностранных дел Гренландии Ани Лони Баггер, остров открыт только для бизнеса, но не для продажи.
Ожидается, что в сентябре президент США Дональд Трамп должен провести встречу с премьер-министрами Дании и Гренландии в рамках своего визита в Копенгаген. Одной из тем встречи будет Арктика.
Гренландия является самым большим островом в мире. Он входит в состав Датского королевства на правах автономии.
Отметим, в истории этих государств уже были подобные отношения по продаже территорий. Так в 1917 году Америка купила за 25 млн долларов датские острова Вест-Индии, которые были переименованы в Виргинские острова Соединенных Штатов.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Белый дом и официальный Копенгаген пока не прокомментировали информацию СМИ. Трамп собирается с визитом в Данию в следующем месяце.
Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее .
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