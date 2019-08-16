Фанат травмировал голкипера "Ливерпуля" во время празднования победы в Суперкубке УЕФА

16 августа, 2019, 15:02

Фанат "Ливерпуля", который выбежал на поле во время празднования победы в Суперкубке УЕФА, травмировал голкипера Адриана

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму вратаря Адриана, полученную во время празднования победы в матче за Суперкубок УЕФА с "Челси".

"Мы очень любим наших болельщиков, в этом нет сомнений. Но если бы они могли не делать подобных вещей ... Болельщик легко перепрыгнул через забор, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Теперь она напухла. Что мы можем сделать? Адриан не будет делать сканирование, мы просто подождем, пока спадет отек. Нам еще предстоит принять решение ", - признался немецкий специалист.

Напомним, что ранее на месяц выбыл основной голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер.