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Espreso.tvСпортФинальный матч еврокубка впервые отсудила женщина

Финальный матч еврокубка впервые отсудила женщина


фото: REUTERS
Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая судила финальный матч мужского еврокубка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", в послематчевой серии пенальти победу одержала команда Юргена Клоппа. Поединок в Стамбуле уникальный, ведь впервые в истории финал мужского еврокубка обслуживала женская бригада арбитров во главе с Стефани Фраппар.

35-летняя француженка уроженка Валь-дьУа. В апреле Стефани Фраппар стала первой женщиной-рефери, которая судила матчи Лиги 1 - высшего дивизиона мужского чемпионата Франции по футболу. После этого она работала на мировой футбольной первенства среди женщин, проходившей с 7 июня по 7 июля во Франции. Там Фраппар судила финальный матч между сборными США и Нидерландов.

  • 15 августа во матче за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" победил в серии послематчевых пенальти "Челси.

 

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