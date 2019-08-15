Финальный матч еврокубка впервые отсудила женщина

15 августа, 2019, 12:15

Француженка Стефани Фраппар стала первой женщиной, которая судила финальный матч мужского еврокубка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

14 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", в послематчевой серии пенальти победу одержала команда Юргена Клоппа. Поединок в Стамбуле уникальный, ведь впервые в истории финал мужского еврокубка обслуживала женская бригада арбитров во главе с Стефани Фраппар.

35-летняя француженка уроженка Валь-дьУа. В апреле Стефани Фраппар стала первой женщиной-рефери, которая судила матчи Лиги 1 - высшего дивизиона мужского чемпионата Франции по футболу. После этого она работала на мировой футбольной первенства среди женщин, проходившей с 7 июня по 7 июля во Франции. Там Фраппар судила финальный матч между сборными США и Нидерландов.