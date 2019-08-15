В "Слуге народа" предлагают убрать 5 парламентских комитетов
Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время подготовительного заседания Верховной Рады, передает Еспресо.TV.
"Еще одним предложением, которое была внесено нашей подгруппой, является сокращение специальной комиссии по вопросам приватизации. В результате мы пришли к списку. Фактически было 27 и специальная комиссия, сейчас мы предлагаем выйти на 23 комитета. Минус 5 комитетов мы предлагаем убрать по сравнению с тем, что было в Верховной Раде предыдущего созыва", - сказал Стефанчук.
Он также зачитал предложения по названиям и тематике комитетов:
1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
2. Комитет по вопросам бюджета.
3. Комитет по вопросам экономического развития.
4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
5. Комитет по вопросам молодежи и спорта.
6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
9. Комитет по вопросам правовой политики.
10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
19. Комитет по вопросам свободы слова.
20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Напомним, ранее председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что партия имеет достаточно специалистов и он приложит максимум усилий, чтобы руководящие должности в комитетах заняли его однопартийцы.
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