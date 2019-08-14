"У нас достаточно специалистов": Разумков ответил, представители каких сил возглавят комитеты Рады
Об этом Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.
Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что Владимир Гройсман снова станет премьер-министром, Разумков отметил: "Я уверен, что есть достаточное количество людей, которые могли бы претендовать на такую важную и ответственную должность, как глава правительства".
Относительно того, кто возглавит комитеты Верховной Рады, глава президентской партии сказал: "Мы будем отстаивать интересы той политической силы, за которую отдали голоса большинство наших с вами избирателей и поддержали на выборах".
Он заявил, что "Слуга народа" имеет "достаточное количество специалистов по любым направлениям деятельности и комитетам".
"Я как глава фракции буду прилагать максимум усилий, чтобы руководящие должности занимали наши коллеги. Но это дискуссия, которая будет происходить во время работы подгрупп в рамках подготовительной рабочей группы", - уточнил Разумков.
Относительно комитета по вопросам Донбасса и Крыма, он пояснил, что эти вопросы будут включены в ведение одного из комитетов и таким образом его полномочия и функции будут значительно увеличены для реализации тех задач, которые стоят перед государством.
Руслан Стефанчук, объясняя позицию "Слуги народа" по комитетам, отметил: "Мы будем учитывать два принципа: принцип пропорциональности и принцип профессионализма. Мы считаем, что математическая формула 3/5, соответствующая наполненности парламента, должна быть сохранена. Это определяется простой логикой: именно этим 3/5 делегировано доверие от народа Украины. И учитывая это, мы будем искать профессиональных людей ".
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