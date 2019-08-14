"У нас достаточно специалистов": Разумков ответил, представители каких сил возглавят комитеты Рады

14 августа, 2019, 13:38

Глава партии "Слуга народа" сообщил, что будет отстаивать интересы той политической силы, за которую отдали голоса большинство избирателей

Об этом Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что Владимир Гройсман снова станет премьер-министром, Разумков отметил: "Я уверен, что есть достаточное количество людей, которые могли бы претендовать на такую важную и ответственную должность, как глава правительства".

Относительно того, кто возглавит комитеты Верховной Рады, глава президентской партии сказал: "Мы будем отстаивать интересы той политической силы, за которую отдали голоса большинство наших с вами избирателей и поддержали на выборах".

Он заявил, что "Слуга народа" имеет "достаточное количество специалистов по любым направлениям деятельности и комитетам".

"Я как глава фракции буду прилагать максимум усилий, чтобы руководящие должности занимали наши коллеги. Но это дискуссия, которая будет происходить во время работы подгрупп в рамках подготовительной рабочей группы", - уточнил Разумков.

Относительно комитета по вопросам Донбасса и Крыма, он пояснил, что эти вопросы будут включены в ведение одного из комитетов и таким образом его полномочия и функции будут значительно увеличены для реализации тех задач, которые стоят перед государством.

Руслан Стефанчук, объясняя позицию "Слуги народа" по комитетам, отметил: "Мы будем учитывать два принципа: принцип пропорциональности и принцип профессионализма. Мы считаем, что математическая формула 3/5, соответствующая наполненности парламента, должна быть сохранена. Это определяется простой логикой: именно этим 3/5 делегировано доверие от народа Украины. И учитывая это, мы будем искать профессиональных людей ".