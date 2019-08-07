//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГолкипер сборной Украины переходит в испанский клуб

Голкипер сборной Украины переходит в испанский клуб


фото: fc-olimpik
Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф ближайшее время подпишет контракт с испанским "Эйбар"

Об этом сообщает football.ua

Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф, выступающий за "Олимпик", сейчас находится в Испании, чтобы подписать контракт с клубом высшего испанского дивизиона - "Эйбар".

В активе 19-летнего голкипера ливанского происхождения 11 матчей в составе "Олимпика" и 3 игры за юношескую сборную Украины U-19.

В прошлом сезоне "Эйбар" завершил чемпионат на 12-й строчке.

Напомним, что в чемпионате Испании выступает другой укринський голкипер - Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но прошлый сезон провел в аренде в "Леганесе".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

больше новостей

7 августа, 2019 среда

6 августа, 2019 вторник

5 августа, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать