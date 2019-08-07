Голкипер сборной Украины переходит в испанский клуб
7 августа, 2019, 13:25
Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф ближайшее время подпишет контракт с испанским "Эйбар"
Об этом сообщает football.ua
Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф, выступающий за "Олимпик", сейчас находится в Испании, чтобы подписать контракт с клубом высшего испанского дивизиона - "Эйбар".
В активе 19-летнего голкипера ливанского происхождения 11 матчей в составе "Олимпика" и 3 игры за юношескую сборную Украины U-19.
В прошлом сезоне "Эйбар" завершил чемпионат на 12-й строчке.
Напомним, что в чемпионате Испании выступает другой укринський голкипер - Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но прошлый сезон провел в аренде в "Леганесе".
- 30-го июня главным тренером "Олимпика" стал бразилец Жулио Сезар , который выигрывал Лигу чемпионов в составе мадридского "Реала".
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