Голкипер сборной Украины переходит в испанский клуб

7 августа, 2019, 13:25

Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф ближайшее время подпишет контракт с испанским "Эйбар"

Об этом сообщает football.ua

Голкипер юношеской сборной Украины U-19 Данные Джуниор Лтайф, выступающий за "Олимпик", сейчас находится в Испании, чтобы подписать контракт с клубом высшего испанского дивизиона - "Эйбар".

В активе 19-летнего голкипера ливанского происхождения 11 матчей в составе "Олимпика" и 3 игры за юношескую сборную Украины U-19.

В прошлом сезоне "Эйбар" завершил чемпионат на 12-й строчке.

Напомним, что в чемпионате Испании выступает другой укринський голкипер - Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу", но прошлый сезон провел в аренде в "Леганесе".