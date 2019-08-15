УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона
15 августа, 2019, 15:42
За звание лучшего поборются Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду
Об этом сообщает UEFA.
В УЕФА обнародовали тройку главных претендентов на звание лучшего игрока сезона. Звание лучшего между собой разыграют нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджел ван Дейк, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Победителя объявят 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020.
- 8 августа УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшего голкипера, защитника, полузащитника и форварда прошлого сезона.
- Напомним, 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" .
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