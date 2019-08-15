УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона

15 августа, 2019, 15:42

За звание лучшего поборются Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает UEFA.

В УЕФА обнародовали тройку главных претендентов на звание лучшего игрока сезона. Звание лучшего между собой разыграют нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджел ван Дейк, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Победителя объявят 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020.