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Espreso.tvСпортУЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона

За звание лучшего поборются Вирджил ван Дейк, Лионель Месси и Криштиану Роналду

Об этом сообщает UEFA.

В УЕФА обнародовали тройку главных претендентов на звание лучшего игрока сезона. Звание лучшего между собой разыграют нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджел ван Дейк, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Победителя объявят 29 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020.

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