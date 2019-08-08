УЕФА назвал лучших футболистов сезона

8 августа, 2019, 16:25

УЕФА определил тройку претендентов на звание лучшего голкипера, защитника, полузащитника и форварда в прошлом сезоне

Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс").

Полузащитники: Фрэнки де Йонг ("Аякс"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").

Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

Имена победителей по каждому из ампулуа, а также лучшего футболиста прошлого сезона УЕФА назовет 29 августа перед жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов.

NOMINEES: 2018/19 #UCL Forward of the Season



⭐️ Lionel Messi

⭐️ Sadio Mané

⭐️ @Cristiano



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw , 29 August pic.twitter.com/n91S8peSAN - UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019