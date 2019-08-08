УЕФА назвал лучших футболистов сезона
Об этом сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций в twitter.
Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона").
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк (оба - "Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс").
Полузащитники: Фрэнки де Йонг ("Аякс"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").
Нападающие: Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
Имена победителей по каждому из ампулуа, а также лучшего футболиста прошлого сезона УЕФА назовет 29 августа перед жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов.
NOMINEES: 2018/19 #UCL Forward of the Season- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 8, 2019
⭐️ Lionel Messi
⭐️ Sadio Mané
⭐️ @Cristiano
#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw , 29 August pic.twitter.com/n91S8peSAN
- Напомним, 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".
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