Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора
По словам Меркель, разрушением ДРСМД "была потеряна часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", сообщает пресс-служба немецкого канцлера.
Она подчеркнула, что в связи с этим Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия для нового ограничения вооружений.
Она добавила, что НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию.
Напомним, проект о прекращении ДРСМД, внесенный Путиным в Госдуму 30 мая, был принят российскими депутатами 18 июня.
Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать но не разворачивать такие ракеты в будущем.
Однако, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.
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