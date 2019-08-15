Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора

15 августа, 2019, 10:11

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для его расторжения

По словам Меркель, разрушением ДРСМД "была потеряна часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", сообщает пресс-служба немецкого канцлера.

Она подчеркнула, что в связи с этим Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия для нового ограничения вооружений.

Она добавила, что НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию.

"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила канцлер.