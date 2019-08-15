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Espreso.tvМирМеркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора

Меркель обвинила Россию в разрушении ракетного договора

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для его расторжения

По словам Меркель, разрушением ДРСМД "была потеряна часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", сообщает пресс-служба немецкого канцлера.

Она подчеркнула, что в связи с этим Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия для нового ограничения вооружений.

Она добавила, что НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию.

"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила канцлер.

Напомним, проект о прекращении ДРСМД, внесенный Путиным в Госдуму 30 мая, был принят российскими депутатами 18 июня.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988 года.

Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать но не разворачивать такие ракеты в будущем.

Однако, по мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории вооружение такого типа.

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