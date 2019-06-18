Госдума РФ поддержала прекращение ракетного соглашения со США
18 июня, 2019, 19:40
Государственная дума РФ на заседании во вторник, 18 июня, приняла закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно документу, президенту Путину предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.
Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает прекратить действие Договора, вторая говорит о том, что вопрос возобновления действия Договора рассматривает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.
ДРСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
- 4 декабря 2018 года Вашингтон дал России 60 дней для того, чтобы вернуться к выполнению Договора о РСМД.
- США заявили, что со 2 февраля официально выходят из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанного в 1987 году президентами СССР и США.
- В Вашингтоне считают, что РФ возбудила ДРСМД тем, что создала ракеты 9М729, которые, по данным американской стороны, способны пролететь более 500 километров. Москва это отрицает.
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