Госдума РФ поддержала прекращение ракетного соглашения со США

18 июня, 2019, 19:40

Государственная дума РФ на заседании во вторник, 18 июня, приняла закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно документу, президенту Путину предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает прекратить действие Договора, вторая говорит о том, что вопрос возобновления действия Договора рассматривает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.