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Espreso.tvМирГосдума РФ поддержала прекращение ракетного соглашения со США

Госдума РФ поддержала прекращение ракетного соглашения со США

Государственная дума РФ на заседании во вторник, 18 июня, приняла закон о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно документу, президенту Путину предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает прекратить действие Договора, вторая говорит о том, что вопрос возобновления действия Договора рассматривает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

ДРСМД был подписан в 1987 году. Он запретил США и СССР выпускать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и малой дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

  • 4 декабря 2018 года Вашингтон дал России 60 дней для того, чтобы вернуться к выполнению Договора о РСМД.
  • США заявили, что со 2 февраля официально выходят из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанного в 1987 году президентами СССР и США.
  • В Вашингтоне считают, что РФ возбудила ДРСМД тем, что создала ракеты 9М729, которые, по данным американской стороны, способны пролететь более 500 километров. Москва это отрицает.
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