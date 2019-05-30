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Espreso.tvМирПутин внес в Думу законопроект о прекращении действия "ракетного договора"

Путин внес в Думу законопроект о прекращении действия "ракетного договора"


фото: rupres
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия российско-американского Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД)
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"Совет Думы в течение часа определит сроки его рассмотрения", - сказал Володин.

Законопроект предусматривает, что президент РФ получит право возобновить действие Договора.

Накануне Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о прекращении ДРСМД.

Как сообщалось, в марте Путин подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и малой дальности".

4 декабря 2018 г. Вашингтон дал России 60 дней для того, чтобы вернуться к выполнению Договора о РСМД.

США заявили, что с 2 февраля официально выходят из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанного в 1987 году президентами СССР и США.

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД тем, что создала ракеты 9М729, которые, по данным американской стороны, способны пролететь более 500 километров. Москва это отрицает.

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