Лидер сборной Украины травмировался в товарищеском матче
15 августа, 2019, 11:44
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил травму в товарищеском матче за итальянскую "Аталанту"
Об этом сообщает ANSA .
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский получил травму в спарринге против "Джиана", которая выступает в третьем итальянском дивизионе.
26-летний Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отдал голевую передачу на 19-й минуте. Однако, позже игрок почувствовал боль в бедре и попросил у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о замене. Вместо украинском на поле появился ексгравець харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес.
О серьезности повреждения и сроках восстановления пока не сообщается.
- 17 июля украинский полузащитник Руслан Малиновский официально заключил соглашение с "Аталанты".
- 31 июля Руслан Малиновский отдал эффектную голевую передачу в товарищеском матче против "Норвича".
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