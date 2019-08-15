Лидер сборной Украины травмировался в товарищеском матче

15 августа, 2019, 11:44

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский получил травму в товарищеском матче за итальянскую "Аталанту"

Об этом сообщает ANSA .

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский получил травму в спарринге против "Джиана", которая выступает в третьем итальянском дивизионе.

26-летний Малиновский вышел на поле в стартовом составе и отдал голевую передачу на 19-й минуте. Однако, позже игрок почувствовал боль в бедре и попросил у главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини о замене. Вместо украинском на поле появился ексгравець харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес.

О серьезности повреждения и сроках восстановления пока не сообщается.