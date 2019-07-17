Футболист сборной Украины Малиновский стал игроком "Аталанты"
Об этом "Аталанта" сообщила в twitter.
Сумма сделки не разглашается, но ориентировочно она составит 13,7 млн евро. По словам агента игрока Вадима Шаблия, контракт рассчитан на 5 лет. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил трансфер Малиновского, сказав, что это "хорошее приобретение для Лиги чемпионов".
Предыдущий клуб украинца "Генк" долгое время не хотел отпускать Малиновского, из-за чего Руслан отказался тренироваться с командой, заявив, что чувствует себя обманутым. В следующем сезоне "Аталанта" сыграет в Лиге чемпионов. Команда будет проводить домашние матчи на "Сан-Сиро".
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dellьAtalanta!- Atalanta BC (@Atalanta_BC) 16 июля 2019 г.
Welcome Ruslan!
https://t.co/DDDGhOrRBZ #WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo # Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
- 16 июля стало известно, что украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прошел медосмотр в "Аталанте", но вернется в Украину для оформления визы .
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