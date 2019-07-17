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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины Малиновский стал игроком "Аталанты"

Футболист сборной Украины Малиновский стал игроком "Аталанты"


фото: atalanta.it
Украинский полузащитник Руслан Малиновский официально заключил соглашение с "Аталантой"

Об этом "Аталанта" сообщила в twitter.

Сумма сделки не разглашается, но ориентировочно она составит 13,7 млн евро. По словам агента игрока Вадима Шаблия, контракт рассчитан на 5 лет. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини оценил трансфер Малиновского, сказав, что это "хорошее приобретение для Лиги чемпионов".

Предыдущий клуб украинца "Генк" долгое время не хотел отпускать Малиновского, из-за чего Руслан отказался тренироваться с командой, заявив, что чувствует себя обманутым. В следующем сезоне "Аталанта" сыграет в Лиге чемпионов. Команда будет проводить домашние матчи на "Сан-Сиро".

  • 16 июля стало известно, что украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский прошел медосмотр в "Аталанте", но вернется в Украину для оформления визы .

 

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