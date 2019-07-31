//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский отличился ярким голевым пасом за "Аталанту"

Малиновский отличился ярким голевым пасом за "Аталанту"


фото: zn.ua
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал эффектную голевую передачу в товарищеском матче против "Норвича"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Малиновский вышел на замену на 44-й минуте, а в компенсированное время ко второму тайму ассистировал Барроу, который забил 4-й гол итальянской команды в матче. Это уже третий голевой пас 26-летнего украинском в товарищеских матчах за "Аталанту". Также в его активе один гол.

"Аталанта" одолела "Норвич" - 4: 1. 2 августа итальянский клуб встретится с "Лестером".

 

  • 22 июля Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал голевую передачу в контрольном матче с командой серии C "Ренате".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 июля, 2019 среда

больше новостей

31 июля, 2019 среда

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать