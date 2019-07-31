Малиновский отличился ярким голевым пасом за "Аталанту"
31 июля, 2019, 10:12
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал эффектную голевую передачу в товарищеском матче против "Норвича"
Об этом сообщает "Трибуна" .
Малиновский вышел на замену на 44-й минуте, а в компенсированное время ко второму тайму ассистировал Барроу, который забил 4-й гол итальянской команды в матче. Это уже третий голевой пас 26-летнего украинском в товарищеских матчах за "Аталанту". Также в его активе один гол.
"Аталанта" одолела "Норвич" - 4: 1. 2 августа итальянский клуб встретится с "Лестером".
- 22 июля Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал голевую передачу в контрольном матче с командой серии C "Ренате".
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