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Espreso.tvОбществоБессмертный рассказал, что предлагал Данилюку и ОП перед увольнением

Бессмертный рассказал, что предлагал Данилюку и ОП перед увольнением

Роман Бессмертный, который до недавнего времени представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, рассказал о предложениях, которые он озвучил сектетарю СНБО Александру Данилюку и представителям ОПГ после обстрела оккупантами украинских позиций под Павлополем

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его мнению, обстреляв украинские позиции 6 августа под Павлополь, что привело к гибели 4 бойцов, Кремль организовал провокацию, чтобы нанести удар по Зеленскому, - а решение уволить Бессмертного свидетельствует, что украинский президент не понял, что произошло.

Бессмертный рассказал о 6 августа: "Я зашел к секретарю Совбеза в 12:30 и еще не знал обо всех событиях этого дня. Он (Александр Данилюк) пришел от президента, где обсуждалась эта ситуация, и на нем лица не было. Мы поговорили 30 минут и я понял, что дальше говорить нет смысла, потому что он меня не слышит.

А когда я вышел от него, то первое, что прочитал, -его сообщение (что "грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания" - ред ..). Я тут же набрал людей из его оточенняи сказал: что вы делаете? Надо немедленно созвать ОБСЕ, ТКГ, реагировать.

Второе - надо заявить о выходе из Минского процесса, пока не накажут тех, кто совершил это. Ведь это очень опасная вещь, которая может привести к широкомасштабному конфликта.

И сказал о том, что надо делать: перекрывать КПВВ, ведь неизвестно, где это еще может произойти ... Далее перекрыть коммуникации, потому что, не дай Бог, сейчас начнется стрельба, ударят, условно, по газопроводам и водопроводах - это будет катастрофа.

Но в результате мы получили звонок Путину, что свидетельствовало о том, что вокруг президента не смогли объективно оценить, что произошло ".

Бессмертный отметил, что свое видение изложил "не только в окружении Данилюка, но и в Офисе президента", но самым Зеленским не говорил - и уже не хочет говорить.

Бессмертный также говорил с Леонидом Кучмой "за 20 минут до выхода указа" о своем увольнении и договаривался о встрече с ним. А с ОП после освобождения Бессмертный не говорил.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Бессмертного с ТКГ в Минске.

Политик сообщил , что о своем увольнении он узнал из СМИ.

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