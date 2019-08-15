Аварийная посадка российского самолета: количество пострадавших возросло до 55
15 августа, 2019, 17:50
В результате экстренной посадки следовавшего в Крым российского самолета же пострадали 55 человек
Об этом сообщает Крым. Реалии.
По данным издания, 55 человек пострадали после того, как самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из российской столицы Москвы в Симферополь, в аннексированный Россией Крым, совершил вынужденную посадку без шасси в поле в Подмосковье.
Всего на борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.
- Напомним, ранее Министерство по здравоохранению России сообщало о 23 госпитализированных и добавляло, что угрозы их жизни нет.
- Место аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета.
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