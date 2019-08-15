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Espreso.tvМирМесто аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета. Видео

Место аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета. Видео

В соцсетях показали место аварийной посадки самолета Уральских авиалиний, который приземлился в кукурузном поле в Подмосковье

Видео сняли с помощью дрона.

На поле видно движение лайнера при посадке.

Напомним, в России самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 234 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье.

Самолет летел в оккупированный Симферополя.

По последним данным, пострадали 55 человек , в том числе 17 детей.

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