Место аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета. Видео
15 августа, 2019, 15:01
В соцсетях показали место аварийной посадки самолета Уральских авиалиний, который приземлился в кукурузном поле в Подмосковье
Видео сняли с помощью дрона.
На поле видно движение лайнера при посадке.
Кукурузное поле, вспаханная борозда и самолёт.- baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.
Панорамное видео с коптера. pic.twitter.com/pt7GYk5rpS
Напомним, в России самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 234 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье.
Самолет летел в оккупированный Симферополя.
По последним данным, пострадали 55 человек , в том числе 17 детей.
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