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Espreso.tvОбществоВ России загорелись оба двигателя у самолета, летевшего в Крым: более 20 пострадавших при экстренной посадке

В России загорелись оба двигателя у самолета, летевшего в Крым: более 20 пострадавших при экстренной посадке

В Подмосковье (Россия) посреди поля экстренно сел самолет с горящим двигателем, который направлялся в Крым

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечено, что российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром, 15 августа, в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он летел в оккупированный Россией Симферополь.

При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Сообщается, что в результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

Во время посадки пострадали более 20 человек , в том числе 9 детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменском центральную больницу. В них зафиксированы ушибы и ссадины.

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