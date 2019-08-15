В России загорелись оба двигателя у самолета, летевшего в Крым: более 20 пострадавших при экстренной посадке
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Отмечено, что российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром, 15 августа, в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
На борту лайнера находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Он летел в оккупированный Россией Симферополь.
При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.
Сообщается, что в результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.
Во время посадки пострадали более 20 человек , в том числе 9 детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменском центральную больницу. В них зафиксированы ушибы и ссадины.
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