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Espreso.tvОбществоАвария самолета в Подмосковье: число пострадавших превысило 70

Авария самолета в Подмосковье: число пострадавших превысило 70

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в российском Подмосковье возросло до 74 человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, среди пострадавших - 19 детей.

"Один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

  • Напомним, российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром, 15 августа, в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
  • Ранее Министерство по здравоохранению России сообщало о 23 госпитализированных и добавляло, что угрозы их жизни нет.
  • Место аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета.

 

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