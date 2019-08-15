Авария самолета в Подмосковье: число пострадавших превысило 70
15 августа, 2019, 20:08
Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в российском Подмосковье возросло до 74 человек
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщается, среди пострадавших - 19 детей.
"Один человек госпитализирован. Остальные отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
- Напомним, российский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром, 15 августа, в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.
- Ранее Министерство по здравоохранению России сообщало о 23 госпитализированных и добавляло, что угрозы их жизни нет.
- Место аварийной посадки российского самолета сняли с высоты птичьего полета.