Задержание Юрия Грымчака не касается его работы в министерстве, - МинТОТ

14 августа, 2019, 22:47

В ведомстве Георгия Туки отрицают, что задержание Грымчака связано с его работой в министерстве

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий по просьбе Радио Свобода.



По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.



При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".