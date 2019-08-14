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Espreso.tvОбществоЗадержание Юрия Грымчака не касается его работы в министерстве, - МинТОТ

Задержание Юрия Грымчака не касается его работы в министерстве, - МинТОТ

В ведомстве Георгия Туки отрицают, что задержание Грымчака связано с его работой в министерстве

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий не касается его работы в ведомстве, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий по просьбе Радио Свобода.

По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают .

 

 

 

 

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