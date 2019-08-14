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Espreso.tvСпортПСЖ хочет обменять Неймара на обладателя Золотого мяча

ПСЖ хочет обменять Неймара на обладателя Золотого мяча


фото: Reuters
ПСЖ заинтересован в обмене футболистов с мадридским "Реалом", французский клуб требует Луку Модрича и Винисиуса Жуниора

Об этом сообщает Marca.

ПСЖ готов продать бразильского форварда Неймара в "Реал", если испанский клуб отпустит перспективного нападающего Винисиуса Жуниора и полузащитника Луку Модрича в Париж.

Как сообщает источник, испанский клуб не готов расставаться с Винисиусом и готов предложить французам Гарета Бэйла или Родригеса.

Хорватский полузащитник Лука Модрич является действующим обладателем Золотого мяча.

  • 13 августа мадридский "Реал" решил не покупать французского полузащитника Поля Погба у "Манчестер Юнайтед".
  • Сообщалось, что ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
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