ПСЖ хочет обменять Неймара на обладателя Золотого мяча

14 августа, 2019, 19:25

ПСЖ заинтересован в обмене футболистов с мадридским "Реалом", французский клуб требует Луку Модрича и Винисиуса Жуниора

Об этом сообщает Marca.

ПСЖ готов продать бразильского форварда Неймара в "Реал", если испанский клуб отпустит перспективного нападающего Винисиуса Жуниора и полузащитника Луку Модрича в Париж.

Как сообщает источник, испанский клуб не готов расставаться с Винисиусом и готов предложить французам Гарета Бэйла или Родригеса.

Хорватский полузащитник Лука Модрич является действующим обладателем Золотого мяча.