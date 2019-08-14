ПСЖ хочет обменять Неймара на обладателя Золотого мяча
14 августа, 2019, 19:25
ПСЖ заинтересован в обмене футболистов с мадридским "Реалом", французский клуб требует Луку Модрича и Винисиуса Жуниора
Об этом сообщает Marca.
ПСЖ готов продать бразильского форварда Неймара в "Реал", если испанский клуб отпустит перспективного нападающего Винисиуса Жуниора и полузащитника Луку Модрича в Париж.
Как сообщает источник, испанский клуб не готов расставаться с Винисиусом и готов предложить французам Гарета Бэйла или Родригеса.
Хорватский полузащитник Лука Модрич является действующим обладателем Золотого мяча.
- 13 августа мадридский "Реал" решил не покупать французского полузащитника Поля Погба у "Манчестер Юнайтед".
- Сообщалось, что ПСЖ предложил "Реалу", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед" забрать бразильского форварда Неймара в аренду.
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