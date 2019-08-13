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Espreso.tvСпорт"Реал" отказался от звездного француза

"Реал" отказался от звездного француза


фото: manutd
Мадридский "Реал" решил не покупать французского полузащитника Поля Погба у "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает El Chiringuito в twitter

Мадридский "Реал" отказался от идеи подписания французского хавбека Поля Погба и сосредоточится на покупке других футболистов. Причиной стали финансовые требования от МЮ, который после закрытия трансферного окна в Англии, резко увеличил цену на звездного француза.

Теперь главной трансферной целью испанцев является бразилец Неймар, который ранее заявлял, что хочет покинуть ПСЖ. Президент "Реала" - давний сторонник звездного бразильца и готов к переговорам с руководством парижского клуба.
  • Напомним, "Реал" готов заплатить безумную сумму за Погба.
  • 10 июля "Ливерпуль" предлагал 74 млн евро за испанского футболиста "Реала" Марко Асенсио.

 

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