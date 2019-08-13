"Реал" отказался от звездного француза

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Мадридский "Реал" отказался от идеи подписания французского хавбека Поля Погба и сосредоточится на покупке других футболистов. Причиной стали финансовые требования от МЮ, который после закрытия трансферного окна в Англии, резко увеличил цену на звездного француза.

Теперь главной трансферной целью испанцев является бразилец Неймар, который ранее заявлял, что хочет покинуть ПСЖ. Президент "Реала" - давний сторонник звездного бразильца и готов к переговорам с руководством парижского клуба.