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Espreso.tvСпортОпределились потенциальные соперники "Динамо" в Лиге Европы

Определились потенциальные соперники "Динамо" в Лиге Европы


фото: REUTERS
"Динамо" и "Александрия" узнали потенциальных соперников при жеребьевке группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV

После вылета от "Брюгге" в Лиге чемпионов киевское "Динамо" получило гарантированную путевку на групповой этап Лиги Европы. Кроме киевского клуба известная 21 из 48 команд участников турнира, среди которых и украинская "Александрия".

"Динамо" при жеребьевке окажется в 1-й корзине, киевляне точно не сыграют против таких клубов, как "Севилья" (Испания), "Арсенал", МЮ (оба - Англия), "Рома" (Италия), "Порту", "Спортинг" (оба - Португалия), "Бешикташ" (Турция) и "Базель" (Швейцария). Еще три клуба из первой корзины пока не определились.

"Александрия" вероятно может оказаться в четвертой корзине, как и "Заря" с "Мариуполем", если они одолеют квалификацию Лиги Европы.

Жеребьевка группового раунда состоится 30 августа.

  • 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира .
  • Напомним, матч Лиги Европы между "Мариуполем" и нидерландским АЗ перенесен в другой город из-за обвала крыши на стадионе в Алкмааре.
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