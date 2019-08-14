Определились потенциальные соперники "Динамо" в Лиге Европы

14 августа, 2019, 12:01

"Динамо" и "Александрия" узнали потенциальных соперников при жеребьевке группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV

После вылета от "Брюгге" в Лиге чемпионов киевское "Динамо" получило гарантированную путевку на групповой этап Лиги Европы. Кроме киевского клуба известная 21 из 48 команд участников турнира, среди которых и украинская "Александрия".

"Динамо" при жеребьевке окажется в 1-й корзине, киевляне точно не сыграют против таких клубов, как "Севилья" (Испания), "Арсенал", МЮ (оба - Англия), "Рома" (Италия), "Порту", "Спортинг" (оба - Португалия), "Бешикташ" (Турция) и "Базель" (Швейцария). Еще три клуба из первой корзины пока не определились.

"Александрия" вероятно может оказаться в четвертой корзине, как и "Заря" с "Мариуполем", если они одолеют квалификацию Лиги Европы.

Жеребьевка группового раунда состоится 30 августа.