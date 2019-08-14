На пост тренера "Динамо" появился еще один кандидат

14 августа, 2019, 17:39

На пост главного тренера киевского "Динамо" рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева

Об этом сообщает football.ua.

По информации издания киевское "Динамо" всерьез рассматривает кандидатуру Юрия Калитвинцева на пост главного тренера клуба. Последним местом работы 51-летнего специалиста было московское "Динамо" в 2017 году.

Среди тренерских успехов Калитвинцева стоит отметить победу на юношеском чемпионате Европы в 2009 году со сборной Украины. Юрий Калитвинцев был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Украины в 2010-2011 годах.