//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНа пост тренера "Динамо" появился еще один кандидат

На пост тренера "Динамо" появился еще один кандидат


фото: ukrfootball.ua
На пост главного тренера киевского "Динамо" рассматривают кандидатуру Юрия Калитвинцева

Об этом сообщает football.ua.

По информации издания киевское "Динамо" всерьез рассматривает кандидатуру Юрия Калитвинцева на пост главного тренера клуба. Последним местом работы 51-летнего специалиста было московское "Динамо" в 2017 году.

Среди тренерских успехов Калитвинцева стоит отметить победу на юношеском чемпионате Европы в 2009 году со сборной Украины. Юрий Калитвинцев был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Украины в 2010-2011 годах.

  • 14 августа киевское "Динамо" объявило о отставку с поста главного тренера Александра Хацкевича.
  • Сообщалось, что в качестве главного тренера "Динамо" белоруса Александра Хацкеивча могут заменить славные экс-футболисты клуба - Алексей Михайличенко и Александр Заваров.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать