Доллар и евро дорожают в цене
14 августа, 2019, 20:03
В четверг, 15 августа, украинцы будут покупать валюту по более высокой цене
Об этом говорится на сайте НБУ.
Отмечается, что $1 стоит 25,24 грн.
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Евро подорожал на 3 копейки и стоит 28,24 грн.
Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.
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