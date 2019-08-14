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Espreso.tvОбществоДоллар и евро дорожают в цене

Доллар и евро дорожают в цене

В четверг, 15 августа, украинцы будут покупать валюту по более высокой цене

Об этом говорится на сайте НБУ.

Отмечается, что $1 стоит 25,24 грн.

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Евро подорожал на 3 копейки и стоит 28,24 грн.

Напомним, что министр финансов раскритиковала Нацбанк за укрепление гривни.

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