Зеленский передал все свои доли в бизнесе партнерам - СМИ
Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, пишет РБК-Украина .
В частности, Зеленский больше не значится среди владельцев компаний, которые указывал в своей декларации перед избранием на должность президента в мае 2019 года.
Тогда Зеленский сообщил, что ему полностью принадлежат компании "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", а также он владеет долями еще в десяти украинских компаниях.
Теперь, согласно данным в Едином государственном реестре, доли Зеленского перешли близким друзьям президента Борису и Сергею Шефирам. Причем, по данным источников агентства, компании были проданы 24 апреля 2019 года.
В частности, Зеленский передал братьям Шефирам доли в компаниях "Киноквартал" и "Студия Квартал-95", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Продюсерский центр "Лига Смеха" и другие.
Также по данным источников РБК-Украина, соглашения по компаниям "Квартал ТВ", "Квартал-Концерт", "Зелари Фиш" (частью владела Елена Зеленская), ресторан "Фиш Хаус" и "Гауди Студио" были оформлены 15 марта 2019 года, то есть до первого тура президентских выборов.
Стоит отметить, что в мае Зеленский также сообщал, что он владеет акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited и GREEN FAMILY LTD, зарегистрированных на Кипре. Но информация по зарубежным компаниям не содержится в украинском реестре.
Однако ранее Сергей Шефир сообщил изданию "The Бабель", что Зеленский продолжит получать дивиденды от роялти. Кроме того, братья обязались вернуть его долю по истечении пяти лет.
Отметим, ранее в окружении Зеленского рассказывали, что после президентского срока ему вернут переданные доли в компаниях. Кроме того, нынешний президент продолжит получать дивиденды от роялти.
Читайте также: Шоу-бизнес, рестораны и рыбные консервы: с каким бизнесом связана семья Зеленских
Читайте также
-
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0