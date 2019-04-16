Шоу-бизнес, рестораны и рыбные консервы: с каким бизнесом связана семья Зеленских
Об этом говорится в исследовании YouControl.
"Зеленский, который не только удерживает, но и наращивает свой рейтинг, в случае победы может повторить историю Петра Порошенко по поводу требований избавиться бизнеса", - обращают внимание авторы исследования.
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Кандидат в президенты Владимир Зеленский обладает единолично или имеет весомые доли в семи компаниях в Украине. Среди них:
- 100% в ООО "Киноквартал" (Основной вид деятельности - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);
- 99,99% в ООО "Студия Квартал-95" (организация других видов отдыха и развлечений)
- 22,5% в ООО "Анимационная студия 95" (Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);
- 18,75% в ООО "Квартал-Концерт" (Театральная и концертная деятельность);
- 18% в ООО "Студия Квартал 95" (Организация строительства зданий)
- 16,7% в ООО "Продюсерский Центр "Лига Смеха" 16,7% (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н. в. и. У.)
- 15% в ООО "Фиш Хаус" (Деятельность ресторанов).
Зеленский имеет долю в пределах 15% в нескольких компаниях, одна из которых входит в финансово-промышленную группу (ФПГ) "Приват".
Основанная Зеленским общественная организация "Молодежный Центр "Лига Смеха" является частью ФПГ "ТММ".
Кроме этого, он имеет общий бизнес с Игорем Коломойским. В частности, ему принадлежит 15% акций компании "Квартал ТВ", которая входит в группу компаний "Приват", владельцем которых является Коломойский.
Также Зеленский является акционером или бенефициарным владельцем в пяти иностранных компаниях, зарегистрированных в основном на оффшорах, в частности:
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Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова);
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Vilhar Holdings Limited (Кипр)
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Aldorante Limited (Кипр)
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GREEN FAMILY LTD;
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Film Heritage inc (Белиз)
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San Tommaso SRL (Италия).
Жена политика-новичка также связана с бизнесом. Сейчас Елена Зеленская обладает 0,01% ООО "Студия Квартал-95", а также имеет в своем активе 25% акций предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.
Также она - акционер Aldorante Limited и бенефициарный собственник в Film Heritage inc, San Tommaso SRL
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