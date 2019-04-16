Шоу-бизнес, рестораны и рыбные консервы: с каким бизнесом связана семья Зеленских

16 апреля, 2019, 15:55

Семья Зеленских имеет бизнес-интересы в развлекательной индустрии, ресторанном бизнесе и даже консервировании рыбы и моллюсков

Об этом говорится в исследовании YouControl.

"Зеленский, который не только удерживает, но и наращивает свой рейтинг, в случае победы может повторить историю Петра Порошенко по поводу требований избавиться бизнеса", - обращают внимание авторы исследования.

Читайте также: 10 фактов из жизни Владимира Зеленского

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обладает единолично или имеет весомые доли в семи компаниях в Украине. Среди них:

100% в ООО "Киноквартал" (Основной вид деятельности - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);

99,99% в ООО "Студия Квартал-95" (организация других видов отдыха и развлечений)

22,5% в ООО "Анимационная студия 95" (Производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ);

18,75% в ООО "Квартал-Концерт" (Театральная и концертная деятельность);

18% в ООО "Студия Квартал 95" (Организация строительства зданий)

16,7% в ООО "Продюсерский Центр "Лига Смеха" 16,7% (Другая профессиональная, научная и техническая деятельность, н. в. и. У.)

15% в ООО "Фиш Хаус" (Деятельность ресторанов).

Зеленский имеет долю в пределах 15% в нескольких компаниях, одна из которых входит в финансово-промышленную группу (ФПГ) "Приват".

Основанная Зеленским общественная организация "Молодежный Центр "Лига Смеха" является частью ФПГ "ТММ".

Кроме этого, он имеет общий бизнес с Игорем Коломойским. В частности, ему принадлежит 15% акций компании "Квартал ТВ", которая входит в группу компаний "Приват", владельцем которых является Коломойский.

Также Зеленский является акционером или бенефициарным владельцем в пяти иностранных компаниях, зарегистрированных в основном на оффшорах, в частности:

Megiritano Ventures Ltd (Британские Виргинские острова);

Vilhar Holdings Limited (Кипр)

Aldorante Limited (Кипр)

GREEN FAMILY LTD;

Film Heritage inc (Белиз)

San Tommaso SRL (Италия).

Жена политика-новичка также связана с бизнесом. Сейчас Елена Зеленская обладает 0,01% ООО "Студия Квартал-95", а также имеет в своем активе 25% акций предприятия по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков.

Также она - акционер Aldorante Limited и бенефициарный собственник в Film Heritage inc, San Tommaso SRL

Читайте также: 10 фактов из жизни Елены Зеленской