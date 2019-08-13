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Espreso.tvОбществоИстория с детектором лжи - пиар-ход, чтобы скрыть отсутствие доказательств, - адвокат Порошенко

История с детектором лжи - пиар-ход, чтобы скрыть отсутствие доказательств, - адвокат Порошенко

Ажиотаж вокруг полиграфа следствие использует, чтобы скрыть отсутствие доказательств по делам, где Порошенко проходит как свидетель

Об этом сообщил адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань, передает Украинская правда.

"Вопросы следователей сами по себе подтверждали тот простой факт, что производства возбуждены при отсутствии события какого-либо преступления. Чтобы скрыть это, следователи ГБР запрещают нам комментировать допросы. Дела об уклонении от уплаты налогов доказываются документами. Нынешняя история с полиграфом - исключительно пиар-ход, который должен еще на некоторое время скрыть отсутствие у следствия каких-либо доказательств каких-либо преступлений или даже правонарушений", - заявил Головань.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Порошенко не будет "идти навстречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей".

"Петр Порошенко публично заявлял, что не доверяет ГБР, поскольку следователи ГБР показали свою предвзятость и необъективность. Он готов проходить полиграф в прямом эфире телеканала "Прямой". Идти на встречу прихотям кремлевского инициатора и предвзятых следователей Петр Порошенко не будет. Мы требуем привлечь к ответственности господина Портнова за дачу заведомо ложных сведений", - отметил адвокат.

 

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