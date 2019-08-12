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Espreso.tvОбществоПорошенко пришел на допрос в ГБР

Порошенко пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований 12 августа

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Поддержать Порошенко под здание ГБР пришли также его младшие дети: сын Михаил и дочери Александра и Евгения - и их друзья. Некоторые из них держат символику партии "Европейская солидарность".

В руках у детей экс-президента - лозунги "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова - Труба". Последнюю фразу они скандируют.

Сейчас под ГБР проходит также митинг противников Порошенко.

Возле здания ГБР дежурят представители Нацгвардии и полиции, медики кареты "скорой помощи".

Напомним, Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Петра Порошенко. В прошлом году журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 г. провел рождественский отпуск на Мальдивах. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами.

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