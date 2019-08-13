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Espreso.tvОбществоСуд разрешил ГБР допросить Порошенко на полиграфе

Суд разрешил ГБР допросить Порошенко на полиграфе

Суд дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований Петра Порошенко с применением полиграфа

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Украинская правда.

"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - рассказали в ГБР.

Ранее Порошенко заявлял, что готов пройти детектор лжи в прямом эфире "Прямого канала":

"Я не доверяю ГБР, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время, на "Прямом канале" на те вопросы - а у меня есть перечень, который они хотели озвучить - я готов пройти детектор лжи на "Прямом канале" в прямом эфире ", - подчеркнул он.

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