Возле Станицы ежедневно появляются боевики с повязками СЦКК, - ОБСЕ
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
"10 августа в пределах участка разведения команда СММ видела, как группа саперов (до 15 человек) ГСЧС Украины удаляла растительность и проводила работы по разминированию вдоль дороги, примерно в 100 м к северу от разрушенной секции моста возле Станицы Луганской (15 км северо-восточнее от Луганска) ", - отмечают авторы отчета.
Согласно документу, патруль миссии также видел, как около десяти человек с неподконтрольных правительству районов удаляли растительность и осуществляли работы по разминированию с обеих сторон разрушенной секции моста, начиная от деревянных конструкций. Кроме того, к югу от моста наблюдатели видели "члена вооруженных формирований высшего ранга и двух других членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью" СЦКК ".
Согласно отчету, в тот же день, между 18:30 и 18:45, после закрытия КПВВ ВС Украины за пределами участка разведения, а также блокпоста российских оккупационных войск южнее моста у Станицы Луганской (в пределах участка разведения), члены патруля миссии слышали два взрыва. По оценке, это были контролируемые подрывы взрывных устройств вблизи разрушенного участка моста.
"11 августа южнее моста наблюдатели видели двух членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью" СЦКК ", - отметили в миссии.
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Напомним, Дейнего и Кобцева являются представителями боевиков ОРЛО на переговорах в Минске. 6 августа они перешли разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской на подконтрольную Украины территорию и заявили, что Станица Луганская и Счастье "принадлежат им».
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СБУ объяснила, почему задержала двух представителей ОРЛО Владислава Дейнега и Ольгу Кобцеву, которые 6 августа зашли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли голову Станично-Луганской РГА Юрия Золкина.
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