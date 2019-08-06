Станица Луганская и Счастье наши - представители боевиков в Минске

6 августа, 2019, 22:30

Представители боевиков так называемой "ЛНР" на переговорах в Минске перешли через мост в Станице Луганской на подконтрольную Украины территорию и заявили, что Станица Луганская и город Счастье "их"

Об этом сообщает "5 канал".

В видео представители боевиков Владислав Дейнего и Ольга Копцева грубо разговаривают с главой Станично-Луганской военно-гражданской администрации Юрием Золкиным.

Во время разговора представители боевиков заявили, что по Минским соглашениям Станица и Счастье "их". В то же время Золкин возразил, напомнив, что линия разграничения проходит по середине реки Северский Донец.

Кроме того, Копцева требовала от журналистов прекратить съемку и толкнула оператора.

"Они пришли к нам, когда я давал интервью "5 каналу". Позже оказалось, что они ждали какую-то ООНовскую делегацию, но на той стороне не могли подождать, а перешли через разрушенный мост, чтобы ждать их здесь", - сказал Золкин.

Кроме того, он подчеркнул, что в отличие от украинской стороны, боевики не пропускают через мост даже представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Конкретно человек в военной форме на той стороне с повязками СЦКК - кричит: требую остановиться, иначе это будет расцениваться как акт агрессии против "ЛНР", - рассказал Золкин.

Он добавил, что до сих пор боевики не разобрали со своей стороны бетонные укрепления, поэтому украинская сторона ждет, когда они это сделают.

Поэтому, после разведения сил у Станицы представители "ЛНР" беспрепятственно попадают на территорию, контролируемую Украиной, тогда как с украинской стороны официальных лиц не пропускают люди с нашивками СЦКК. Не пускают даже специалистов, которые должны оценить состояние моста, разминировать территорию и подготовить его к ремонту.