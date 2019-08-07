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Espreso.tvОбществоСБУ объяснила, почему не задержаны представители боевиков "ЛНР", которые притащились в Станицу Луганскую "качать права"

СБУ объяснила, почему не задержаны представители боевиков "ЛНР", которые притащились в Станицу Луганскую "качать права"

СБУ объяснила, почему не задержала двух представителей ОРЛО Владислава Дейнега и Ольгу Кобцеву, которые 6 августа зашли на подконтрольную Киеву территорию Украины и оскорбляли голову Станично-Луганской РГА Юрия Золкина

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспубликы является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнеги в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушение перемирия", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ сообщила, что уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР" расследуются.

"Напоминаем, что в Службе расследуются уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований" ЛНР ". Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом ", - добавили в заметке.

  • Напомним, Дейнего и Кобцева являются представителями боевиков ОРЛО на переговорах в Минске. 6 августа они перешли разрушенный мост на линии разграничения в Станице Луганской на подконтрольную Украины территорию и заявили, что Станица Луганская и Счастье "принадлежат им".
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