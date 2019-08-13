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Espreso.tvСпортВ чемпионате Украины будет играть еще один футболист из Люксембурга

В чемпионате Украины будет играть еще один футболист из Люксембурга


фото: fckarpaty.com
Львовские "Карпаты" подписали контракт с игроком сборной Люксембурга Тимом Халлом

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба

22-летний защитник сборной Люксембурга и футбольного клуба "Прогресс" Тим Халл перешел во львовские "Карпаты". Игрок подписал с клубом двухлетний контракт и будет выступать под 34-м номером.

По оценке Transfermarket стоимость футболиста составляет 150 тыс. евро.

За карьеру Тим Халл провел 82 матча, в которых забил 5 голов. Играл за бельгийский "Стандарт" и "Льерс", за немецкий "Ельвесберг" и сборную Люксембурга.

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