В чемпионате Украины будет играть еще один футболист из Люксембурга
13 августа, 2019, 14:48
Львовские "Карпаты" подписали контракт с игроком сборной Люксембурга Тимом Халлом
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба
22-летний защитник сборной Люксембурга и футбольного клуба "Прогресс" Тим Халл перешел во львовские "Карпаты". Игрок подписал с клубом двухлетний контракт и будет выступать под 34-м номером.
По оценке Transfermarket стоимость футболиста составляет 150 тыс. евро.
За карьеру Тим Халл провел 82 матча, в которых забил 5 голов. Играл за бельгийский "Стандарт" и "Льерс", за немецкий "Ельвесберг" и сборную Люксембурга.
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31 июля киевское "Динамо" заключило соглашение с нападающим сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом.
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10 июня сборная Украины победила Люксембург в отборочном матче Евро-2020 .
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