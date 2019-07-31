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Espreso.tvСпортСтали известны подробности трансфера в "Динамо" лидера сборной Люксембурга

Стали известны подробности трансфера в "Динамо" лидера сборной Люксембурга


фото: tsn.ua
Киевское "Динамо" заключит соглашение с нападающим сборной Люксембурга Жерсоном Родригесом

Об этом сообщает Tageblatt.

Киевляне предлагали 24-летнему футболисту в июне, но тогда он отказался переходить. Он не хотел снова менять клуб, ведь только в январе перешел из "Шерифа" к японскому "Джубило Ивата". Но "Динамо" сделало повторное предложение - по Родригеса было предложено 2 млн евро. Японский клуб тоже не хотел отпускать полузащитника, но теперь согласился на трансфер. В ближайшие дни "Джубило Ивата" отправит официальные документы по футболисту в Украине. Соглашение с "Динамо" будет рассчитано на 3 года.

Если сумма трансфера составит 2 млн евро, трансфер Родригеса станет вторым самым дорогим в истории Люксембурга. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого подписали "Янг Бойз" за 2,5 млн евро.

Родригес этом сезоне провел 15 матчей, забил 5 голов. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2022 года.

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