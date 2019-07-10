"Ливерпуль" предложил 74 млн евро за форварда "Реала"

10 июля, 2019, 14:55

"Ливерпуль" готов заплатить 74 млн евро за испанского футболиста "Реала" Марко Асенсио

Об этом сообщает El Desmarque.

Нападающий "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в "Ливерпуле". По информации издания, англичане готовы предложить за 23-летнего испанца 74 млн евро.

В прошлом сезоне Асенсио провел 43 матча за "Реал", забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 60 млн евро. Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что "Реал" предлагал "Ливерпулю" Асенсио в обмен на форварда Садио Мане.