"Ливерпуль" предложил 74 млн евро за форварда "Реала"
10 июля, 2019, 14:55
"Ливерпуль" готов заплатить 74 млн евро за испанского футболиста "Реала" Марко Асенсио
Об этом сообщает El Desmarque.
Нападающий "Реала" Марко Асенсио может продолжить карьеру в "Ливерпуле". По информации издания, англичане готовы предложить за 23-летнего испанца 74 млн евро.
В прошлом сезоне Асенсио провел 43 матча за "Реал", забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 60 млн евро. Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что "Реал" предлагал "Ливерпулю" Асенсио в обмен на форварда Садио Мане.
- 9 июля полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю.
- Кроме этого, мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду .
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