"Последствия новая власть не просчитывает": Арьев об упрощении предоставления россиянам гражданства Украины

13 августа, 2019, 15:31

Депутат Владимир Арьев заявил, что в законопроектах по упрощению получения украинского гражданства для россиян должен быть предусмотрен прямой запрет для участников антиукраинских политических движений

Об этом сообщил председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народный депутат Владимир Арьев в Facebook.

"Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины российским оппозиционерам ... Никто в ОПГ не просчитал открытия доступа к украинскому гражданству лимонивцям-" малокримам ", которые вполне подпадают под определение российской преследуемой оппозиции и которые могут стать основой для новых очагов сепаратистского движения в Украине в случае приобретения гражданства. В указе ... я предохранителей от инфильтрации российского дестабилизационного сценария не нашел. Проверка СБУ - не очень эффективный вариант, а прямого запрета приобретения гражданств участникам антиукраинских политических движений нет ", - отметил Арьев.

Кроме того, он добавил, что в связи с этим необходимо следить, когда согласно указу будут вноситься соответствующие законопроекты в ВР, "чтобы щель не превратилась в открытые ворота агрессору".