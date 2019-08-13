"Последствия новая власть не просчитывает": Арьев об упрощении предоставления россиянам гражданства Украины
Об этом сообщил председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народный депутат Владимир Арьев в Facebook.
"Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины российским оппозиционерам ... Никто в ОПГ не просчитал открытия доступа к украинскому гражданству лимонивцям-" малокримам ", которые вполне подпадают под определение российской преследуемой оппозиции и которые могут стать основой для новых очагов сепаратистского движения в Украине в случае приобретения гражданства. В указе ... я предохранителей от инфильтрации российского дестабилизационного сценария не нашел. Проверка СБУ - не очень эффективный вариант, а прямого запрета приобретения гражданств участникам антиукраинских политических движений нет ", - отметил Арьев.
Кроме того, он добавил, что в связи с этим необходимо следить, когда согласно указу будут вноситься соответствующие законопроекты в ВР, "чтобы щель не превратилась в открытые ворота агрессору".
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа внес изменения в порядок решения вопросов приобретения гражданства Украины иностранцами, которые участвовали в защите Украины и гражданами Российской Федерации, подвергшимся политическим преследованиям.
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