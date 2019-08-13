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Espreso.tvОбществоЗеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам и ветеранам войны на Донбассе

Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам и ветеранам войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическим преследованиям в РФ, а также иностранцам, которые воевали на Донбассе за Украинское государство

Об этом говорится в обнародованном на сайте президента указе №594 / 2019.

Согласно указу, для получения украинского гражданства россиянин должен будет в частности предоставить декларацию об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).

Иностранцы, которые воевали за Украину на Донбассе, и данные об участии которых в обеспечении нацбезопасности и обороны содержатся в представлении президенту, должны будут предоставить декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии по вопросам гражданства.

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