Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам и ветеранам войны на Донбассе
Об этом говорится в обнародованном на сайте президента указе №594 / 2019.
Согласно указу, для получения украинского гражданства россиянин должен будет в частности предоставить декларацию об отказе от гражданства РФ вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
Иностранцы, которые воевали за Украину на Донбассе, и данные об участии которых в обеспечении нацбезопасности и обороны содержатся в представлении президенту, должны будут предоставить декларацию об отказе от иностранного гражданства.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии по вопросам гражданства.
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