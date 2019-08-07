Мейвезер намекнул на свое возвращение на ринг
7 августа, 2019, 12:55
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер спровоцировал новую волну слухов о своем возвращении на ринг
Разговоры о возвращении Флойда Майвезера в бокс возобновились из-за видео тренировки, которую американец выложил в Instagram.
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях последний поединок в карьере провел против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в августе 2017 года.
Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)
- В марте промоутер Оскар де ла Хойя заявил, что в случае возвращения американца Флойда Мейвеера в бокс , его бой с мексиканцем Саулем Альваресом может принести $ 1,5 млрд.
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