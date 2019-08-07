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Espreso.tvСпортМейвезер намекнул на свое возвращение на ринг

Мейвезер намекнул на свое возвращение на ринг


фото: xsport
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер спровоцировал новую волну слухов о своем возвращении на ринг

Разговоры о возвращении Флойда Майвезера в бокс возобновились из-за видео тренировки, которую американец выложил в Instagram.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях последний поединок в карьере провел против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в августе 2017 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mayweatherpromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

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