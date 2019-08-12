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Espreso.tvОбществоВ Крыму сняли с показов украинский мультфильм "Руслан и Людмила"

В Крыму сняли с показов украинский мультфильм "Руслан и Людмила"

Украинский правообладатель назвал ситуацию "недопустимой", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Мультик "Руслан и Людмила: Перезагрузка" ( "Руслан и Людмила: Перезагрузка"), известный в Украине под названием "Похищенная принцесса Руслан и Людмила", отозвали из проката в кинотеатрах в Крыму по требованию правообладателя после обращения журналистов.

Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 до 14 августа. Российский прокатчик "Экспонента Филм" заявил, что это не нарушает законы России.

Крим.Реалии обратились к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации. В компании ситуацию оценили как "недопустимую", а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

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Мультипликационный фильм The Stolen Princess (2018) был снят при поддержке Государственного агентства по вопросам кино Украины. Финансирование из госбюджета составило 19,5 млн грн.

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