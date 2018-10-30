Украинский мультфильм "Похищенная принцесса" победил на международном кинофестивале
Об этом во вторник, 30 октября, сообщила пресс-служба Госкино в своем Facebook.
"Созданный при поддержке Госкино мультфильм "Похищенная принцесса" стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018) в номинации "Лучший художественный фильм", - говорится в сообщении.
В свою очередь, глава Госкино Филипп Ильенко с победой и наградой ленты поздравил ее создателей.
"После безумного признания и любви украинского зрителя "Похищенная принцесса" завоевала свою первую международную премию и доказала, что является достойным конкурентом лучшим образцам мировой коммерческой анимации. Убежден, что это далеко не последняя ее победа!" - заявил глава Госкино Филипп Ильенко.
Как отмечается, Международный Кинофестиваль RHIFF 2018 продолжался в ирландском Ламерике от 25 до 29 октября. На Гала-церемонии награждения премию получила временный поверенный в делах Украины в Ирландии Елена Шалопут.
- Напомним, ранее украинский анимационный мультик "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила" собрал почти $2,5 миллиона и стал самым кассовым среди отечественных лент.
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